高杉真宙、佐々木蔵之介と劇中もプライベートもタッグ 撮影中は毎夜一緒に食事「めちゃくちゃうれしかった」
俳優の佐々木蔵之介、高杉真宙が16日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』（10月31日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】スラリとした二の腕⋯ゴージャスな赤いドレスで登場した土屋太鳳
事件の謎を追う刑事・石破剛志役を佐々木、石破と行動を共にする若き巡査・佐野直也役を高杉が演じる。2人の撮影シーンも多かったが、撮影の思い出を問われると高杉は「諏訪湖の方で1週間近く撮影あったじゃないですか。毎夜、食事に連れてってもらって。毎日一緒にご飯食べさせてもらって、めちゃくちゃうれしかった」と笑顔で話すと、渡辺謙が「うっとおしくはなかった？」とちゃちゃ入れして笑いを誘った。
高杉は「最初に諏訪湖の1日目に誘っていただいて。初日だし、誘ってもらったのかなと思ったら、その日のうちに『明日もここ来るけど、どう？』と言われて『行きたいです！』って。こんなに連れてってもらえると思ってなくて。毎日が楽しかったです」とうれしそうに話す。佐々木は「結構行ったね。日本酒も飲んだし。劇中で、ものすごい飲み食いしているんですけど、それ以外でも飲み食いしてます」と笑っていた。
イベントには、坂口健太郎、渡辺謙、土屋太鳳、音尾琢真、小日向文世、熊澤尚人監督も参加した。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶（渡辺）の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。
【全身ショット】スラリとした二の腕⋯ゴージャスな赤いドレスで登場した土屋太鳳
事件の謎を追う刑事・石破剛志役を佐々木、石破と行動を共にする若き巡査・佐野直也役を高杉が演じる。2人の撮影シーンも多かったが、撮影の思い出を問われると高杉は「諏訪湖の方で1週間近く撮影あったじゃないですか。毎夜、食事に連れてってもらって。毎日一緒にご飯食べさせてもらって、めちゃくちゃうれしかった」と笑顔で話すと、渡辺謙が「うっとおしくはなかった？」とちゃちゃ入れして笑いを誘った。
イベントには、坂口健太郎、渡辺謙、土屋太鳳、音尾琢真、小日向文世、熊澤尚人監督も参加した。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶（渡辺）の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。