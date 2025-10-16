ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（38）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、現役引退後について語った。

番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。亀田3兄弟の長男の亀田氏は、歯に衣着せぬ言動で話題になっただけでなく、WBA世界ライトフライ級、WBCフライ級、WBAバンタム級と3階級の世界王者に輝いた。

世界戦はテレビ中継され、現役時代のファイトマネーは「ちょうど1億くらい。カリスマだから」と明かした。現役時代の総額は「30（億円）くらいいってるんじゃないですか？」という。

ところが高級車に高級時計などに散財。さらに7億円もの投資失敗で、15年に現役を引退した時にはすっからかんになっていたという。

そんな中、妻からは衝撃の一言が。「その翌月に言われましたね。“子供の幼稚園代がない”って。申し訳ない」と振り返った。

現在はボクシングジムの運営、プロモーター業、さらにはイベントプロデューサーとして奮闘中。現在の収入を聞かれると、具体額は明かさず、「ちょっと飯食えるようにはなったくらいじゃないですか？」とだけ話していた。