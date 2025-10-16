世界的人気を誇る日本人女子レスラーがファンに見せた“神対応”。カメラが捉えたキッズたちのほっこりリアクションが話題となっている。

【映像】日本人女子の“神対応”にキッズの目が輝きまくり

世界最大のプロレス興行「WWE」の公式X（旧Twitter）が16日、1本の動画を投稿。「EVERYBODY LOVES IYO!」のキャプションとともに、日本人女子スーパースターのイヨ・スカイがファンと交流しながら花道を練り歩く入場シーンを公開した。

大歓声に迎えられたイヨは、目を輝かせて前のめりに両手を広げるキッズにハグ。さらに反対側でぴょんぴょん跳ねる別のキッズとも手を繋いであげるなど“神対応”を連発。何度も自分を指差して絶叫するお馴染みの“俺だ俺だ”ジェスチャーを披露すると、周りのユニバース（WWEファンの愛称）もみんな笑顔でリアクションしていた。

かつてはヒール軍団“ダメージCTRL”として活躍していたイヨだが、軍団解体後は確かなプロレスの実力でベビーフェイスとして名試合を連発。直近では好敵手リア・リプリーとタッグを組み、抗争していた元同僚カブキ・ウォーリアーズ（アスカ、カイリ・セイン組）を破るなど、WWE女子戦線で主役級の活躍を続けている。

そんなイヨの人気ぶりを示す動画にファンも「彼女は私が今まで見た中で最も愛らしいベビーフェイスです」「彼女は女性版ジョン・シナだ」「カワイイ・オブ・カワイイだ」などとリアクションしていた。

オーストラリアでの激闘を経て、タイトなスケジュールのまま日本時間17、18日にはWWE日本公演が開催される。母国凱旋となるこのイベントでも、観客からの“イヨ・コール”の大歓声が聞けることだろう。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved