【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演が開幕した１５日（日本時間１６日）、初日の取組を終えた力士たちがロンドン観光のエピソードを明かした。

阿炎（あび）は、仲の良い若元春、隆の勝、大栄翔の３人とともに、ビートルズの名盤「アビイ・ロード」のジャケットの撮影地として知られる横断歩道を訪れ、記念撮影したという。「阿炎（あび）なので、ロンドン公演が決まってから、俺が行かなきゃダメでしょと思ってました」と満面の笑みで振り返った。

「ハリー・ポッター」シリーズの大ファンの若元春は、作品に登場するキングス・クロス駅に訪れたという。ただ、お目当てだった映画製作の舞台裏を体感できる「スタジオツアー」はチケットが取れなかったそうで、「どうにかしてチケット取れないですかね……」と未練たっぷりだった。

サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーのファンというモンゴル出身の阿武剋（おうのかつ）は、本拠地のスタジアムツアーに参加。「小学生の頃から応援してきたチーム。『Ｄｒｅａｍｓ ｃｏｍｅ ｔｒｕｅ』（夢がかなった）ですね」と満足そうだった。