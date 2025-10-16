ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」で最初に誕生した「fav me（ファボ ミー）」と、朝倉未来が発起人のアイドルオーディション番組『Dark Idol』で誕生した「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」が、季節外れのプールで全力バトルを繰り広げた。

【映像】アイドル13名が水上バトルでびしょ濡れに

3000組以上のアイドルがしのぎを削る“アイドル戦国時代”の中で、今年デビューしたばかりの2組が先輩後輩関係なしのバラエティ3本勝負を展開する、『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』が10月15日に放送。人気お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんと、おかずクラブが見守る中、プールを舞台に全力でぶつかり合った。

番組冒頭、MCのぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1が「完全に季節が外れたプールに集まっていただきました！」と切り出すと、キャスト陣は一斉に「おかしいだろ！」「思ったより寒い！」とツッコミを連発。小雨が降る悪天候に「一旦文句どうぞ！」とすがちゃんが呼びかけ、現場は早くも笑いの渦に包まれた。

そんな中、fav meの阿部かれんが「（fav meは）全員雨女です」と告白すると、ぱーてぃーちゃん・信子が「バイバーイ」と即座に切り返し、すがちゃんも「もうちょいちゃんと絡め！」とツッコミ。早くも芸人との息の合った掛け合いを見せていた。

さらに、すがちゃんが、「ドローンも飛ばしていて、カメラの台数見てください」と、目の前に並ぶ15台のカメラに言及。信子の「謝罪会見でしか見ない（台数）」とのコメントを受けて、「どでか芸能人の不倫謝罪会見の量（笑）」と表現していた。（ABEMA『favtoi〜全力バカ騒ぎバトルFES〜』より）

fav me（阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、中本こまり、澪川舞香）

Toi Toi Toi（一条カオリ、さくらもも、谷屋杏香、橋本萌花、星野ティナ、前垣さら）