Braria下着がグッドデザイン賞受賞♡お肌のごちそう下着登場

Beautiful Peopleの「Brariaお肌のごちそう下着」が、特注セラムファイバーを使用しグッドデザイン賞を受賞♡シュガースクワランや大豆イソフラボンなど贅沢成分配合で、着けるだけで肌ケアが叶います。完全フラット＆360º伸縮構造のシームレスデザインにより、日中も夜も快適にフィットし、洋服にも響きにくい毎日着けたくなる下着です♪

特注セラムファイバーで毎日ケア

しっとり保湿タイプ

ぷるんと弾力タイプ

Brariaの下着には、保湿成分を練り込んだ特注セラムファイバーを使用♡

しっとりタイプにはシュガースクワラン®を、ぷるんタイプには大豆イソフラボン、ヒアルロン酸、マリンコラーゲン、シルクアミノ酸を配合。

着けるだけでバスト周りを優しくケアし、しっとり滑らかな肌触りを長時間キープします。

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

完全フラット＆360º伸縮構造

日中の動きや夜の睡眠時も快適に過ごせるよう、ブラは完全フラット構造＆360º伸縮仕様♡ カップがバストにぴったり沿い、パカパカ浮くことがありません。

アンダーや胸元も程よく伸縮し、跡がつきにくい設計。ショーツは足ぐりがやや深めでお尻を包み込み、洋服に響きにくいシームレスデザインです。

グッドデザイン賞受賞記念キャンペーン

しっとりブラ（ブラウン）

しっとりショーツ（ブラウン）

受賞を記念して、Braria公式Instagramではプレゼントキャンペーンを実施中♡ 新開発の「お肌のごちそう下着」を抽選で体験できます。

サイズはS～XLまで展開し、しっとりタイプ・ぷるんタイプの2種類。公式通販サイトやQoo10でも購入可能で、毎日快適に着けられる下着として注目されています♪

Braria下着で快適＆毎日ケア♡

グッドデザイン賞を受賞したBraria「お肌のごちそう下着」は、特注セラムファイバーと贅沢成分配合で、着けるだけでバストケアが叶う新感覚下着♡

完全フラット＆360º伸縮構造のシームレス設計により、日中も夜も快適にフィット。しっとりタイプ・ぷるんタイプの2種類から選べ、S～XLまでサイズ展開。

毎日着けたくなる下着で、自分へのご褒美にもぴったりです♪