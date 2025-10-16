【看病ヨロシク！丸投げ義妹】「私が見るんかいッ」愚痴大会でスッキリ〜！＜第12話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第12話 何で私が【親戚の嫁・クミコの気持ち】
【編集部コメント】
クミコさんは昔から友達を作るのが得意で、ママ友も多いのだそう。そしてクミコさんもママ友たちも、うわさ話が大好き！ 「熱を出した2歳の子どもを、会ったこともない親戚に押しつける人」なんて話題、かなり盛り上がりそうですよね。そして偶然、ママ友の中にトウマくんのご近所さんがいました。アヤさんが知らないところで、あまりよくないうわさが広まってしまっているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
