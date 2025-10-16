生活のさまざまな場面で活用が進むドローンについて、香川県高松市の小学生が学びました。

【写真を見る】暮らしに欠かせないドローンの最新技術を学ぶ社会科学習 小学5年生が体験「すごいと思いました」【香川】

（茅原淳記者）

「農業用に物流用、産業用、さまざまなドローンが並べられました」

（ドローンの音）

香川大学教育学部附属高松小学校5年生の社会科学習です。

ドローンを扱う観音寺市の会社の協力で行われ、高所作業や人手不足の対策として活用されていることなどが説明されました。

（空撮技研 合田豊社長）

「（ドローンは）すごく伸びている。農薬散布・測量の分野では欠かせない存在となっているので、今からどんどん産業的に発展していくと思います」

ドローンで鉄塔の点検

最新の産業用ドローンです。

基地から自動で飛び立ち、鉄塔の点検を行い、再び基地に戻ります。

子どもたちは実際に機体に触れるなどし、最新技術に目を輝かせていました。

（小学生）

「本当にドローンを見てすごいと思いました」

「未来をより良くできるものだと思うので、とてもこれからに期待できると思います」

（香川大学教育学部 附属小学校 水口純教諭）

「新しい未来を子どもたちにつくってもらうひとつのステップとして、きょうの学習を生かしてほしい」

ドローンの技術を応用した”どんな場所でも倒れない棒”も、高所作業などで活用されているということです。