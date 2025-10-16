出産や介護などを理由に一度は離職したものの新たな働き先を探す女性と企業をマッチングするイベントがきのう（15日）周南市で開かれました。



周南市で開かれた「Woman Job Con⁺ 2025」には県内24の企業と19人の女性が参加しました。



このイベントは結婚や出産、介護などを理由に離職した女性がパートや正社員など自分にあう働き方で再就職できるよう、企業との出会いを促進するもので、県が主催しています。





女性たちは7月からスキルアップのための講座を受講し、準備してきました。きのう（15日）は、女性たちと企業がお互いの人柄を知ることを目的とした交流をした後、今後の就職に向けて個別で名刺交換などをしました。（ 参加した女性）「子育てと両立ができる働きやすさというのを求めています」「自分で働く条件とかを聞いたりしながらお互いに話し合いながら決められるのでそこが素晴らしいなと思いました」（参加企業）「いかに働きたい意欲があるけれどもうまくマッチングができなかったりとか」「この周南近辺だけでも数多くいらっしゃることがわかって企業側としては嬉しい発見だった」このイベントは今月22日にも山口市で開かれます。