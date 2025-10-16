青森県弘前市の路上に不審物と思わせるものを置き去りにしたとして、男が逮捕されました。

弘前市の路上で自転車を止める男。前かごから黒い物体を取り出すと、勢いよく地面に放ります。自転車に乗ったかと思うと、黒い物体を置き去りにしたまま逃走しました。

16日、送検されたのは、弘前市の自称・宮川恒孝容疑者（75）。宮川容疑者は13日、およそ4時間、路上に段ボール箱を置き去りにし、警察官による交通規制などを余儀なくさせたとして業務妨害の疑いが持たれています。

警察によりますと、段ボール箱は黒い袋で梱包（こんぽう）され、中にはゴミが入っていて、危険性はなかったということです。

調べに対し宮川容疑者は、不審物を置いたことは認めたうえで「業務を妨害するつもりはなかった」と容疑を一部否認しているということです。

実はこの日だけでなく、市内では今月12日にも1件、翌日の13日には今回の不審物も含めて2件、14日も1件と、3日間で非公表のものも含めると6件、置き去りとなった不審物が確認されているということです。

捜査当局は、宮川容疑者が一連の不審物騒ぎに関与しているとみて調べています。