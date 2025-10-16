Snow Man宮舘涼太が16日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

イベントでは、司会のマイクの調子がおかしくなるなどの異変が起こった後、物語のカギを握る大叔父役・小野塚勇人が登場するというサプライズ演出が行われた。宮舘は、司会のマイクの様子がおかしいと気付くとすかさず自身のマイクを差し出し交換する、“舘様”らしい紳士な行動を見せ、会場を沸かせた。ただ、マイクの不調がサプライズの一環であったことを知ると「マイク貸したの恥ずかしいんだけど…」と赤面した。

公開から2週間。ファンだけでなく、周囲のスタッフからも反響が寄せられている。「質問したいことがあると。僕はこう思うんですけど、どういう心境で撮られてたんですかと聞かれた。水上（恒司）君や山下（美月）さんの気持ちも聞かれて、お2人の気持ちは分からないんですけどみたいなことも答えた。周りの方はたくさん見に行ってくださいました」と明かした。

原浩氏の同名小説が原作。主人公が戦死したはずの大伯父の謎の日記を読んだ後から不可解な出来事が周囲で頻発していく。