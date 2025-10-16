花譜、TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマ「ありふれてたい」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・花譜が、TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマ「ありふれてたい」をリリースした。

本楽曲のオリジナルMVは花譜公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定となっている。

『アルマちゃんは家族になりたい』は、ななてる氏による原作「少女型兵器（アルマちゃん）は家族になりたい」として2021年〜2024年にウェブ漫画誌「コミックNewtype」で連載されたSFホームコメディ漫画。学習型自立戦闘ロボットとして開発されたアルマ（CV：月城日花）と、彼女が両親として慕う開発者・神里エンジ（鈴木崚汰）、夜羽スズメ（M・A・O）の3人が、ひとつ屋根の下で家族として暮らす姿を描くストーリーとなっている。

花譜が歌うEDテーマ「ありふれてたい」は、笑いあり、感動ありの心温まる“家族”の物語をテーマに書き下ろした、ハートウォーミングな1曲に仕上がっている。

●配信情報花譜「ありふれてたい」作詞：AMAMOGU作曲：Mr. Adventure / MILKEY編曲：松田純一

配信リンクはこちら

https://phenomenon-record.lnk.to/Just-the-way-we-are

●作品情報

TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』

AT-Xにて毎週日曜23:00から、TOKYO MX・サンテレビにて24:30から、KBS京都にて24:45から、テレビ愛知にて25:20から、BS朝日にて25:30から放送中。

各動画配信プラットフォームでも好評配信中。

【STAFF】

原作：ななてる（コミックNewtype/KADOKAWA刊）

監督：南康宏

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：山本美佳

シリーズディレクター：小林浩輔

監督補佐：野崎麗子

サブキャラクターデザイン：渡辺るりこ

プロップデザイン：田内亜矢子

美術設定：芦野由紀子（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：戸澤有紀

撮影監督：横山友哉

編集：上野勇輔（柳編集室）

音響監督：桑原一輝

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：ミト（クラムボン）

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：スタジオフラッド

製作：神里・夜羽研究所

【CAST】

アルマ：月城日花

神里エンジ：鈴木崚汰

夜羽スズメ：M・A・O

マキナ：長江里加

ネオン：矢野妃菜喜

＜花譜 アーティストプロフィール＞

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

