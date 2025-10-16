花譜、TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマ「ありふれてたい」配信開始！
KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・花譜が、TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』EDテーマ「ありふれてたい」をリリースした。
本楽曲のオリジナルMVは花譜公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定となっている。
『アルマちゃんは家族になりたい』は、ななてる氏による原作「少女型兵器（アルマちゃん）は家族になりたい」として2021年〜2024年にウェブ漫画誌「コミックNewtype」で連載されたSFホームコメディ漫画。学習型自立戦闘ロボットとして開発されたアルマ（CV：月城日花）と、彼女が両親として慕う開発者・神里エンジ（鈴木崚汰）、夜羽スズメ（M・A・O）の3人が、ひとつ屋根の下で家族として暮らす姿を描くストーリーとなっている。
花譜が歌うEDテーマ「ありふれてたい」は、笑いあり、感動ありの心温まる“家族”の物語をテーマに書き下ろした、ハートウォーミングな1曲に仕上がっている。●配信情報
花譜
「ありふれてたい」
作詞：AMAMOGU
作曲：Mr. Adventure / MILKEY
編曲：松田純一
配信リンクはこちら
https://phenomenon-record.lnk.to/Just-the-way-we-are
●作品情報
TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』
AT-Xにて毎週日曜23:00から、TOKYO MX・サンテレビにて24:30から、KBS京都にて24:45から、テレビ愛知にて25:20から、BS朝日にて25:30から放送中。
各動画配信プラットフォームでも好評配信中。
【STAFF】
原作：ななてる（コミックNewtype/KADOKAWA刊）
監督：南康宏
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン：山本美佳
シリーズディレクター：小林浩輔
監督補佐：野崎麗子
サブキャラクターデザイン：渡辺るりこ
プロップデザイン：田内亜矢子
美術設定：芦野由紀子（スタジオちゅーりっぷ）
美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：戸澤有紀
撮影監督：横山友哉
編集：上野勇輔（柳編集室）
音響監督：桑原一輝
音響制作：INSPIONエッジ
音楽：ミト（クラムボン）
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：スタジオフラッド
製作：神里・夜羽研究所
【CAST】
アルマ：月城日花
神里エンジ：鈴木崚汰
夜羽スズメ：M・A・O
マキナ：長江里加
ネオン：矢野妃菜喜
＜花譜 アーティストプロフィール＞
「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。
2018年、当時14歳にしてデビュー。
唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。
「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。
活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。
関連リンク
TVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』公式サイト
https://alma-chan.com