水俣病について患者から学ぶ授業が、鹿児島県出水市の小学校で開かれました。

水俣病の出前授業は県が初めて開いたもので、16日は出水市の米ノ津小学校を、出水市出身の長井勇さん(68)と水俣市出身の松永幸一郎さん(62)が訪れました。

2人は母親がメチル水銀に汚染された魚を食べたため、生まれながらにして症状のある胎児性水俣病の認定患者です。水俣病が原因で歩けなくなったことや、みんなと同じように学校に通えなかった経験などを5年生およそ30人に伝えました。

Ｑ.小学校に行くんだと思ったとき長井さんは？

（長井勇さん）「行けなかった」

Ｑ.なんで行けなかったんでしょう？

（長井勇さん）「歩けなかった（歩くことが出来なかった）」

（児童）「みんなが当たり前だと思っていることが、水俣病の人からすると難しいことなので、みんなで楽しく過ごせることが幸せだと思った」

（児童）「ずっと苦しい思いをしていて悲しそうだと思った」

（児童）「水俣病で差別されなくなるといいなと思う」

（松永幸一郎さん）「まだまだ水俣病は終わっていないし、苦しんでいる人がたくさんいる。子どもたちにも伝えていきたい」

