シリーズ昭和からのメッセージ。奄美・瀬戸内町の加計呂麻島に残る、集団自決のための壕をめぐる住民の証言について、お伝えします。

今回は、埋もれていた戦争の記憶。どう次の世代に伝えていくのか、考えます。

瀬戸内町の加計呂麻島にある諸鈍小中学校。島民が続々と集まってきました。

横浜市に住む元中学校教員の津田憲一さん（71）です。「戦時中に集団自決のための壕が掘られていた」。島のすべての集落を回って証言を集め、今年7月に本を出版しました。

この日、島を訪れた津田さんから話を聞こうと、住民が集まっていました。

（津田憲一さん）「福田要さんという方がいた。自決をするために掘っているとお父さんから聞かされてびっくりしたと」

福田要さんは8年前、津田さんに、「日本軍が住民たちを防空壕に集めて手榴弾で殺すと、父親から戦時中に聞いた」と証言していました。

会場には、福田さんの娘・みのりさんの姿がありました。

（福田みのりさん・59）「この歳になるまで、戦争について興味がなかった。すごく自分が恥ずかしくなった。きちんと父親から話を聞くべきだったなって」

（津田憲一さん）「神奈川の津田と言います。8年前にいろんな話を福田さんに聞かせてもらった」

福田さんは認知症を患って島の特別養護老人ホームに入所し、当時の話を聞くことは難しくなっています。

津田さんは、8年前の福田さんの証言を録音していました。この日、初めて、娘のみのりさんに聞いてもらうことにしました。

（録音：津田さん）「日本軍が住民たちを壕に集めて、手榴弾を投げ込んで殺すという話」

（録音：父・福田要さん）「そうそうそう。それ聞いてびっくりしちゃったよ。何で殺すのかと思ったな」

（録音：津田さん）「うわさが伝わってきたと言っていた。こっそり」

（録音：父・福田要さん）「そうそう」

「うわさで聞いた」と話す福田さん。しかし、津田さんがもう一度問いかけると…

（録音：父・福田要さん）「おやじから聞いた」「みんな知らんよ。知られたら、兵隊同士だから殺されるから言わんよ」

（津田憲一さん）

「結局一番言いたかったのは、お父さんから聞いたこと。その話が最後に出てきた」「何年経っても平和な日本でそんなことないと分かっていても、要さんはずっとそう（話すのが怖いと）思っていた」

（福田みのりさん）

「津田さんが話を聞いてくれて、そういうことが分かって、ありがとうございます」「何十年も自分の中で、心の奥にしまい込んでいたんだろうなと」

つらい戦争の記憶は、家族の間でも話すことをためらう現実がありました。

（瀬戸内町教育委員会 鼎丈太郎主査）「安脚場というところになる。これが住民用の防空壕とされているものですね」

瀬戸内町で戦跡の調査をしている鼎丈太郎さん。町内に200か所以上残る戦跡を調査していますが、2017年にまとめた冊子に住民用の防空壕が1つだけ掲載されています。

簡単には近づけない山林にある防空壕で、ここにも集団自決をうかがわせる証言があったといいます。

（瀬戸内町教育委員会 鼎丈太郎主査）「避難用であることは間違いないが、状況がひっ迫したときに、手りゅう弾を区長的な人が持っていたと証言していた。最期という時は、自決という話はあったのだと思う」

ただ、こうした壕が島にどれだけあるかは分かっておらず、住民から証言を得る上で今、「瀬戸際に来ている」と話します。

（瀬戸内町教育委員会 鼎丈太郎主査）「どなたでもいいので、身近な人の記憶、話をどんな形でもメモ書きでもいいので残してほしい。遺跡よりも危ういのは聞き取り。今、最後聞けるかどうかの瀬戸際」

津田さんは、地元・神奈川でも動き始めています。

自身が開いている歴史や憲法を学ぶ会。加計呂麻島で集めた「集団自決壕」の証言を取り上げました。

（津田憲一さん）「集団自決や特攻がよその国でも起こっていいはず。でもなぜ日本でしか起こらなかったのか」

（津田憲一さん・71）「（証言の）一言一言がどうやって生み出されたのか、その背後にあるのは何なのか。そこを入口にして、こういうことで一人一人の庶民を巻き込んでいったのだと、自分で気づいていく。それが戦争体験を話してくれた人、あるいは話すことができないたくさん亡くなった人たちに対する向き合い方だと思う」

戦争の悲劇を再び繰り返さないために、どう教訓にしていくか。今を生きる私たちに委ねられています。

