季節の変わり目 来週は気温下がる

１８日（土）から１９日（日）にかけて低気圧が発達しながら、日本を通過する見込みです。全国的に雨が降り、寒気が流れ込む北海道では「雪」に変わるところも出てきそうです。

札幌管区気象台は「大陸からの寒気が南下するため、２０日（月）頃から気温がかなり低くなる見込みです。峠や山間部では『雪』が降る可能性がありますので、路面状況の変化等に注意してください。」と注意を呼びかけています。

１８日（土）～２１日（火）の

■【西高東低の冬型】北海道は初雪？

『初冠雪』は１０月７日に「利尻山」、１０月９日に「旭岳」、１０月１１日に「斜里岳」に観測されました。札幌の「手稲山」の平年の初冠雪は１０月１８日で、去年は１０月２０日の観測でした。

今シーズン、初雪が観測されたところがありませんが、平年の『初雪』は稚内や旭川で１０月１９日となっています。

ちなみに東北地方では、青森の八甲田山の『初冠雪』が１０月１９日をはじめ、１０月中に『初冠雪』が観測されるところが多いようです。

雪シミュレーション１８日（土）～２１日（火）【北海道】

北海道の上空には、上空約１５００ｍで「０℃以下」や「‐６℃以下」の寒気が流れ込んでくるため、雨が雪に変わるところが出てくるでしょう。北海道の雪の予想は画像で確認できます。

雨シミュレーション１８日（土）～２１日（火）【東北～九州】

１８日（土）は低気圧が発達しながら移動するため、雨だけでなく、日本海側を中心に荒れた天気になりそうです。

全国各都市の週間予報 （１７日（金）～２３日（木））

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。

前線を伴った低気圧が通過するため、雨が予想されている所が多くなっていて、気象庁の見解では「１９日（日）にかけて、東日本日本海側は、前線の影響で大雨となり、前線の活動の程度によっては警報級の大雨となるおそれがある」としていてます。

また、北海道地方の１９日（日）以降の予報は「くもり一時『雨か雪』」となっています。

