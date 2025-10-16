３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、１４日夜に告知した「大切なお知らせ 」について生配信を行った。

ボーカルの大森元貴が「２０２２年３月からのフェーズ２を今年１２月３１日で終了。来年１月１日から活動休止期間をもうけることなく、フェーズ３に突入します。安心して下さい」とファンに向け、発表した。大森は「フェーズ２はフルスロットルで全速力で活動してきたので、来年の夏頃に１か月間の長期休暇をいただきます」と笑顔で付け加えた。

ミセスは今年７月にデビュー１０周年を迎えた。デビュー５周年だった２０２０年７月には「フェーズ１完結」を宣言し、約２年間活動休止。２２年に５人組から３人組として「フェーズ２」を始動させ、紅白歌合戦の出場や日本レコード大賞の２年連続受賞など大人気バンドとして飛躍を遂げた。

今年は５月の「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」で「最優秀アーティスト賞」を受賞。７月に横浜市内で１０周年ライブを行ったほか、１０月からは初の５大ドームツアーが予定されている。この日朝には、来年２月にイタリアで開幕する「ミラノ・コルティナ オリンピック２０２６」のテレビ朝日系中継のスポーツ応援ソングに「アポロドロス」が使用されることも発表になったばかりだった。