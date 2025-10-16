Mrs. GREEN APPLE“大切なお知らせ”生配信、約64万人が視聴【午後8時10分時点】
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEはきょう16日午後8時に、YouTube生配信で“大切なお知らせ”を発表する。YouTubeのチャンネルには、同時接続で60万人を超えた。
【写真】大切なお知らせとは…黒ジャケットで登場したMrs. GREEN APPLE
同チャンネルには、開始10分前の午後7時50分には5万人程度だったが、そこから一気に集まり、1分前の段階で20万人を超えた。さらにどんどん集まり、午後8時5分には50万人を集め、午後8時10分には64万人を超えた。
同バンドは14日夜に「【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ 】と題し、「10月16日(木)20:00から Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います」と予告。さらに、きのう15日に“続報”として、YouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】の公開URLを発表した。
