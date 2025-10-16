きょう県内で初めて富山市長が許可をした「緊急銃猟」とは、どんな対応なのでしょうか。

「緊急銃猟」は、自治体の判断で銃器によるクマなどの駆除が可能になる仕組みです。先月、施行された改正鳥獣保護管理法に基づき始まりました。



これまでは市街地での猟銃の使用は原則として禁止されていて、クマが市街地に出没した時は、自治体ではなく警察官が猟友会などに発砲を命じていました。

しかし、先月からは条件を満たしていれば、市町村の判断で猟銃を発砲することができるようになりました。





クマの緊急銃猟ができる条件はこちらの4つです。

・住宅など人の生活圏に侵入した場合

・危害を防ぐ措置が緊急に必要な場合

・速やかに捕獲できる手段が他にない場合

・住民に弾丸が到達する恐れがない場合



これらの条件をすべて満たしている必要があります。

実際には誰がどう判断？ きょうの緊急銃猟を振り返る

緊急銃猟の許可に至ったきょうの富山市の対応の流れです。



富山市小杉で「クマを見た」と住民から警察に通報があったのが、午前7時30分ごろです。



猟友会や市の職員らが警戒にあたり、午前10時5分、クマが木に囲まれた住宅の敷地周辺に潜んでいるとみて、現場にいた市の森林政策課長が市長に緊急銃猟の許可を求めました。



市長は、4つの条件が揃っていることを確認したうえで、午前10時10分発砲の許可を出しました。

現場では猟友会に対し必要に応じて随時発砲できることが共有されましたが、きょうはクマを確認できず発砲に至りませんでした。



「指示する者が素人。私らのほうが詳しい」猟友会は困惑も

市はスムーズに対応できたとした一方、猟友会からは懸念の声もあがりました。

◆富山市森林政策課 中島課長

「条件をひとつひとつ満たしていって、ここでの銃猟は可能じゃないかということで。周りの方の避難であるとか、交通規制であるとか、そういったところは全て行ったうえで、今回準備をさせていただいております」

◆富山市猟友会 中川稔 会長

「指示する者が素人やろ？ 役所の。だから私らは果たして、『撃て』言われても撃っていいのかどうか。私らの方が詳しいんだから、そのへんがちょっとね。だから事務局が森林政策課に置いてると、そこにしっかりした者を、猟の経験ある者とか銃を持ってる人に置いてもらえば、もっと安心できると思いますね」



先月から始まった緊急銃猟制度で、国は「各自治体ごとに対応マニュアルを作成するのが望ましい」としていますが、県内の自治体では対応が追いついていません。

KNBのまとめでは、県内15市町村のうち、対応マニュアルを完成させたのは南砺市と砺波市だけです。

富山市は暫定的に簡易版のマニュアルを作っていて、ほかの市町村は全て作成途中です。

マニュアル作成の遅れ、現場職員への委任など 課題も

マニュアルが未完成の理由は、対応の遅れです。国のガイドライン発表が7月、県が作るマニュアル作成の手引きの配布は制度が既に始まっていた先月末で、各市町村の担当者は「マニュアル作成までの期間が短かった」としています。



また、きょうの富山市のケースでは発砲の許可を出したのは市長でしたが、既にマニュアルを作った南砺市では、現場が速やかに対応するために担当部署の部長や課長、係長が市長から委任を受けて判断することを想定しています。

しかし、ほかの市町村は現場の職員に判断を委任するかどうか、まだ決まっていません。



この秋、県内ではクマの出没が多発しています。市街地に出没した際速やかに対応するためには課題がまだ多く残されています。