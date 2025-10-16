タレント上沼恵美子（70）がNHKEテレの「toi―toi」（木曜後8・00）に初出演する。16日、NHK大阪放送局で平匠子局長会見が行われ発表された。

同番組は、人間が心の奥底に抱いてきた「問い」を皆で考えようという福祉番組で4月にスタートした。「問い」を立てた主人公が、多様な視点をもった人と対話することで解決への道を探る。今回は写真家の山本美里さんから「憧れの人」と猛烈なオファーを受け上沼との“対話”が実現した。

山本さんは医療的ケアを受けていた息子を3月に亡くした。生前、学校では「お母さんは気配を消してください」と言われ続けたことで、息子を亡くした後も自身が「透明人間」と感じ続けているという。

番組では、上沼がコロナ禍で長年続けてきた冠番組が立て続けに終了したことに触れ、自身も「この5年ぐらい透明人間だった」などと共感。YouTubeなど新たな活動に着手したことで出合えた気付きや「透明」との向き合いを明かしたという。

平局長はプロデューサー時代、音楽番組「わが心の大阪メロディー」で仕事を共にしたそうで「上沼さんはとってもパワフルで関西のトークとして素晴らしい技術、話術、おもしろさをお持ちで。今回もすごく楽しみにしております」と敬意を表した。