将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）第２局が１６日、福井県あわら市の旅館「あわら温泉 美松」で始まり、午後６時２分、藤井竜王が５４手目を封じて、１日目を終えた。

藤井竜王の先勝で迎えた本局は、互いの角を交換し持ち駒にする「角換わり」に進み、銀を繰り出し合って午前中から戦いが本格化。先手の佐々木八段が角金交換した後、昼食休憩を挟んで２時間６分長考し、角頭に▲４五歩と打った。

藤井竜王も１時間２４分使って△７七角成で切り込み、△４七歩成と攻めた。佐々木八段が飛車取りに▲７一角と打ち込んだ局面で、藤井竜王が３４分考えて封じた。

解説の三枚堂達也七段は「激しく攻めた佐々木八段に対し、藤井竜王が強く応戦した状況。互いが妥協なく進めており、おもしろい将棋になっている」と話した。

【１日目手順】▲佐々木△藤井

▲２六歩△８四歩▲２五歩

△８五歩▲７六歩△３二金

▲７七角△３四歩▲８八銀

△７七角成▲同 銀△２二銀

▲３八銀△３三銀▲３六歩

△６二銀▲３七銀△６四歩

▲４六銀△６三銀▲６八玉

△５四銀▲７八玉△４四歩

▲３五歩△４五歩▲３四歩

△同 銀▲３七銀△３三角

▲６八金△７四歩▲３八飛

△６二金▲２六銀△４三銀左

▲３五銀△７三桂▲３四銀

△５五角▲４六歩△同 歩

▲５六歩△４四角▲７一角

△７二飛▲６二角成△同 飛

▲４五歩△７七角成▲同 桂

△４七歩成▲７一角△封じ手

持ち時間

各８時間△２・４１分▲４・４８分５４手