男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を行い、今後の活動について発表した。

ボーカルの大森元貴は、22年3月から開幕させた「フェーズ2」について「とにかく世間にミセスをもっともっと広めていくために、フルスロットルで全方位で活動しようと、誰も置いて行かないエンタメをやっていこうと強い意志と目標をもってスタートさせました」と説明。続けて「我々が『フェーズ2』で目指したものがかなえられたんじゃないかなと感じております」とし「2025年12月31日をもって『フェーズ2』を完結いたします」と宣言した。

続けて「2026年1月1日から『フェーズ3』を開幕します」。「つまりですね、安心してください。活動休止期間は設けません」とし「フェーズ1」から「フェーズ2」移行時のように活動休止期間は設けず、メンバー編成も変えないと説明。「『フェーズ3』開幕後、来年夏にですね、1か月の長期休暇をいただきます」と宣言した。

ミセスは2013年に結成、15年にメジャーデビュー。20年7月に「フェーズ1」完結とし活動休止。当時の5人組から2人が脱退した。約1年8カ月の休止期間を経て、22年3月に「フェーズ2（第2局面）」として再開。今年メジャーデビュー10周年を迎えた。バンド名の由来は「いつまでも熟さない青リンゴのように」。