40・50代の秋に“この色”！【ZARA】キレイ見え100点♡「ボルドー色シューズ」

秋が深まってきた今の時期、コーデに取り入れたいのはこっくりとした上品なカラー。きれい見えを狙いたいミドル世代は、エレガントなボルドーカラーのシューズをぜひ選択肢に。秋冬にモノトーンコーデが多い人にとくにおすすめです。差し色として活躍し、大人コーデを格上げできそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、スリングバックシューズとショートブーツをピックアップ。

大人に似合う上品なリボン付きのシューズ

【ZARA】「リボン付きスリングバック チャンキーヒール シューズ」\6,590（税込）

大きめのリボンがアクセントのスリングバックシューズ。甘さ控えめのボルドーカラーで、ミドル世代もトライしやすい。シャープなポインテッドトゥも、上品な雰囲気を漂わせます。ヒールは6.5cmと高めですが、太めで安定感があり歩きやすそうです。ナロースカートと合わせてきれいめにも、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

足元から秋ムードを盛り上げるショートブーツ

【ZARA】「スティレットハイヒールショートブーツ」\9,990（税込）

一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうなボルドーのショートブーツ。光沢のあるレザー調素材が上品で、ミドル世代のコーデにマッチしそうです。華奢なポインテッドトゥなので、ワイドパンツやスカートと合わせてもすっきりとした足元に。ワンランク上の着こなしを楽しみたい大人にぴったりの一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M