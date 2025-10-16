ダレノガレ明美、姪っ子モデルとのツーショットでハイレグボディスーツ披露「着てる人初めて見た」ファンも衝撃

10月15日、モデルでタレントのダレノガレ明美がSNSを更新。《三連休の初日は姪っ子ちゃんと》と、4枚の画像をアップした。

「一緒に写っているのは、姪でモデルの福住真里さんです。2010年生まれの15歳で、ダレノガレさんの2つ年上のお兄さんの娘さんです。福住さんのInstagramでも《あけみと家族でご飯いきましたー!!》と、画像がアップされています。Xには、同じ日に撮ったプリントシールもアップされていますが、加工されすぎで別人状態だと話題になっています」（芸能記者）

Xでは、叔母と姪のどちらもかわいいとのコメントが多く書き込まれているが、ダレノガレの洋服にも注目が集まった。

《この服着てる人初めて見たかも》

まるでワンピースの水着かレオタードのようなボディスーツは、よほどスタイルに自信がないと着用できないもの。

「このタイプのボディスーツは、数年前からブームになっています。股間に留め具がついていて、着脱も簡単です。GUでも発売が始まっており、今後は着る人も増えるかもしれませんが、着る人を選ぶのも事実です。ダレノガレさんは、ゴムウエストのワイドパンツをルーズに履いて、わざとハイレグで露出した太もも部分を見せるという着こなしをしています。全身、黒なのもトレンドです」（スタイリスト）

モデルとして流行を先取りするダレノガレ。その影響力は健在だという。

「ダレノガレさんはタレント活動をしながら、所属事務所である株式会社QUEEN、化粧品の販売をおこなう株式会社CAROを経営する経営者であり、香水や洋服などのプロデュースもおこなっています。2017年に出演した『良かれと思って!』（フジテレビ系）で年収を聞かれ『6000はあります』と明かしました。当時、自宅の家賃は月130万円。福住さんの父であるダレノガレさんのお兄さんは、2人の娘を育てるシングルファザーなので、ダレノガレさんが手厚くサポートしているようです」（前出・芸能記者）

家族の絆を大切にしているダレノガレ。姪からしても、頼りになる叔母なのだろう。