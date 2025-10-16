2025年11月2日（日）、『オーセントホテル小樽』にて、下関直送の鯨と虎河豚を味わう、一夜限りの『鯨と河豚の美食会』が開催されます。

画像：ＳＨＫライングループ

『鯨と河豚の美食会』は、『下関グランドホテル』の日本料理『花瀬』と『オーセントホテル小樽』の日本料理『入舟』が互いの地の食文化を紡ぎあげる一夜限りの美食会。

画像：ＳＨＫライングループ

下関の漁港から直送された鯨や虎河豚を中心に、料理長渾身の『鯨塩麹漬けの巻き寿司』や『虎河豚のたたき』など、選び抜かれた佳肴が揃います。

画像：ＳＨＫライングループ

【おしながき】

小鉢二種：鯨赤身なめろう、ミックスナッツ、数の子松前漬け

お造り：虎河豚のたたき、二色の大根おろし、九州たまり醤油、カボス

焼物：佐賀牛フィレ肉の鍬焼き、温野菜と柚子胡椒を添えて

煮物：鯨さえずりと地場野菜の焚き合わせ

揚物：鯨ベーコン白葱巻き揚げ、銀杏、松葉蕎麦、蓮根チップス

御食事：鯨塩麹漬けの巻き寿司

止椀：下関彦島味噌汁

水菓子：焼カステラ、焼林檎添え

詳細情報

鯨と河豚の美食会

開催日：2025年11月2日（日）

提供時間：18:00～20:00

開催場所：日本料理「入舟」

料金：12,000円 (サービス料込)

定員：30名

電話番号：0134-27-8116

※要事前予約

北海道Likers編集部のひとこと

『下関グランドホテル』和食料理長 仲 紘司の登壇の元、珠玉の品々を味わうことができる、下関直送の鯨と虎河豚を愉しむ一夜限りの美食会。

小樽の地でありながら九州・下関の伝統を味わい尽くす、美食と文化の競演！

本場下関を五感で愉しむ特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【オーセントホテル小樽】本場下関【鯨と河豚の美食会】 11月２日（日）開催決定。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。