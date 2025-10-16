音尾琢真、『盤上の向日葵』ジャパンプレミアで公開ざんげ 映画を「観られていません！」
俳優の坂口健太郎、音尾琢真が16日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』（10月31日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】スラリとした二の腕⋯ゴージャスな赤いドレスで登場した土屋太鳳
坂口が演じる上条桂介は、アマチュアから異例のプロ昇進を果たした天才棋士。幼い頃から桂介に暴力をふるい続けた父・上条庸一役を音尾が演じた。イベントの冒頭で「先ほど裏でも出演者の皆さんや監督と『あのシーンがどうだった』、『このシーンがどうだった』と話をしていたんですが…。実は私、まだこの作品を観られていません」とぶっちゃけてざんげ。
観客を恨めしそうに見つめながら「今、これから観る皆さんがうらましいです。この大きなスクリーンで見られるなんて」とボヤきつつ「私も公開になりましたら、いの1番に大きなスクリーンに見に行きたいと思います」と約束していた。
また、撮影秘話を明かす中で、坂口は「音尾さんとのシーンが…」と口にしたところで「音尾さんは、まだ観られてないのか！」と苦笑い。音尾は「話は知ってますし、撮った内容も知ってます」と弁明して会場を笑いに包んでいた。
イベントには、渡辺謙、佐々木蔵之介、土屋太鳳、高杉真宙、小日向文世、熊澤尚人監督も参加した。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶（渡辺）の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。
