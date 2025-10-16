Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月16日は、コンパクトながら圧倒的なパワーでホコリも水滴も一瞬で吹き飛ばす、GENTOS（ジェントス）のコードレスブロワー「疾風（HYT-4L）」がお得に登場しています。

GENTOS(ジェントス) ブロワー 小型 130,000rpm 45m/s USB充電式 底面 LEDライト 明るさ120ルーメン 疾風 (はやて) 洗車 電動 エアダスター ミニジェット 送風器 HYT-4L 7,000円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

超強力な噴射力でホコリも水滴も一瞬で吹き飛ばす、ジェントスの小型ブロワー「疾風（HYT-4L）」が36％オフ！

コンパクトながら圧倒的なパワーでホコリも水滴も一瞬で吹き飛ばす、GENTOS（ジェントス）のコードレスブロワー「疾風（HYT-4L）」。USB充電式＆LEDライト搭載で、使い勝手抜群なツールが36％オフの大特価で販売中です。

「疾風（HYT-4L）」は、その名の通り最大風速45m/sという圧倒的な風力を誇るハンディブロワー。

見た目はコンパクトながら、デスクの隙間に溜まったホコリやキーボード掃除、車内清掃、さらには洗車後の水滴除去までスピーディに対応できます。

本体重量はわずか約254g。手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、取り回しがラク。片手で扱えて、狙った場所にピンポイントで風を送れるので、日常使いから趣味のメンテナンスまで幅広く活躍します。

USB充電式＆LEDライト付きで、使い勝手抜群

充電方法はUSB Type-C充電式で、チャージングインジケーターが充電中の充電状態を3段階で知らせてくれるのも嬉しいポイント。

本体底面には高輝度LEDライトを搭載。120ルーメンの明るさで、暗い場所での作業や夜間の車内清掃でも、手元をしっかり照らしてくれます。充電池の過度な温度上昇を防ぐ自動停止機能も搭載しているのも◎。

コンパクトながら最大風速45m/sのパワー、そしてUSB充電＋LEDライトの実用性。GENTOSの「疾風（HYT-4L）」はホコリも水滴も一瞬で吹き飛ばす、頼れるハンディブロワー。デスクでもガレージでも、“風で解決”したい人にオススメのアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年10月16日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

