TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が16日に生放送され、同番組で2006年4月から19年以上にわたって木曜レギュラー「黒船特派員」を務めるタレントのジョナサン・シガー（41）が同日結婚したことを電撃発表した。

番組冒頭、重大発表のある出演者がいるという紹介に自ら名乗り出て「ワタクシ…ジョナサン・シガーは…」と切り出すと、ドラムロールをBGMにためにためた末、「結婚します！」と生報告した。

お相手は「笑顔が素敵な」エステティシャンの女性で、「ホントに先ほど婚姻届け出してきた」というジョナサン。「僕で良ければ結婚してください」とストレートにプロポーズしたそうで、一時は破局した時期もあったが、交際期間は合計1年半だという。

番組では、妻となった女性の顔を隠しながらも2人のイチャイチャ写真をこれでもかと次々に紹介。ジョナサンが20歳の時から共演してきた木曜コメンテーターの新潮社出版部執行役員・中瀬ゆかり氏（61）は「お相手は一般の人ですけど、お前も半分一般人だろ！」と愛情たっぷりにいじり倒しつつ「軽く国際ロマンス詐欺に遭ったような気分。ゆかりさん、ゆかりさんって言ってたのに…。なんなの？一体！」とゆかりシガーになれなかった恨みからとがめる場面もあった。

さらにその後、「特報！ジョナサン結婚緊急記者会見！！」と銘打ち、金屏風の前でジョナサンが会見を実施。番組MCの垣花正（53）が司会を務め、番組MCの大島由香里（41）と中瀬氏、作家の岩井志麻子氏（60）が記者役を務めた。

これまで同番組でひたすら下ネタや下品なロケをこなし、まさに体を張って番組を盛り上げてきたジョナサン。この日も妻がエステティシャンであることを明かしながら「メンズエステではない」「フェイシャルエステ。鼠径部ではない」と下ネタに走る場面も多々あったが、随所に新妻への愛情をにじませた。

会見中には妻が生電話で声の出演。「ジョナちゃん」「ハニー」と呼び合っていることも明かされた。新妻は初めてジョナサンに会った時の第一印象について「凄い嫌いでした」と笑い、垣花が「まともな方なんですね」といじると、理由については「チャラチャラしてた感じが嫌いでした」と明かした。

それでも、「まめなところがいいなと思いました。付き合うまで1年間ほぼ毎日LINEをくれた」というジョナサンにひかれて交際に至ったという新妻。垣花は「それはほとんどストーカーに近い」「その間に弱みでも握られたんでしょうか？」などと悪乗りしまくった。

また、元番組MCのふかわりょう（51）らから数々のVTRメッセージも届いたが、独身のふかわは「こういう結婚お祝いコメントが一番嫌いなんだ。心から祝えないんだよ、正直。出ちゃってるでしょ？祝ってない顔してるでしょ？でもね、良かったよ。ジョナサンは幸せな家庭を築いてほしい」とし、「もう僕はね、（自分の結婚は）諦めました」と言って自身の新著を出してひたすら宣伝してVTRを終わらせ、ジョナサンを苦笑いさせた。

だが、かつてジョナサンの代役を番組で務めたこともある兄のジェイソンさんがVTRで弟について「自分を後回しにしてきた。常に周りを気にしながら自分の主張はあまりせず、謙虚な性格。そういう部分で結婚についても少し後回しにしたりというところがあったのかな」「実は人一倍優しいし、家族思いなのできっと最高の旦那さんになると思います」などと愛情たっぷりにメッセージを伝えると、ジョナサンはついに涙。中瀬氏も「本当に良かった…」と涙をぬぐっていた。

なお、器が大きく理解ある奥様のため、ジョナサンの下ネタは今後もこれまで通り続くという。