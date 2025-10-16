【独自】国の史跡なのに…“徳川氏発祥の寺”の蓮池がカラカラ 住職「市が3カ月も放置」市側「制約等で時間要した」
池なのに、水はカラカラ。
“徳川氏発祥”の寺で、住職が怒っている。
「目の前がジャングル化…」
国が史跡に指定した由緒正しき寺で異変が…。
元々は池だった場所が、水は干上がり、今では草が生い茂る事態となっている。
長楽寺・高橋亮秀住職：
3カ月間、放置ですからね。市の職員、担当課が何もしないというのが一番の問題じゃないか。
池の整備を巡り、寺と市の意見が対立する事態となっていた。
現場は、群馬・太田市にある長楽寺。
徳川家の先祖がここで初めて“徳川姓”を名乗ったことから、“徳川氏発祥の地”としても知られている。
寺の境内は25年前、国の史跡に指定された。
その史跡を構成する一つが、渡月橋がかかる蓮池。
しかし、今では…。
長楽寺・高橋亮秀住職：
これ、池。草だらけになっちゃってるでしょ。「え〜これ池！？」って言われます。5月くらいまではずっと水があったんですよ。
水面に景色を反射していた池が、カラカラに…。草も伸び放題の状態となっていた。
許可を得て、干上がった池に降りてみると…。
記者リポート：
目の前がジャングルと化していて、先にも進めないくらい、かなり草木が伸びきっています。
住職によると、東日本大震災で池を囲う石垣が崩落。
大量の水が漏れ、地下水をくみ上げるポンプも詰まり、2025年6月に池が干上がってしまったのだという。
この漏水を巡り太田市は、文化財保護法に基づき、池を所有する寺が対策を実施すべきとの立場を示した。
2025年の猛暑で“ジャングル”と化した状態に、観光客を案内するガイドは…。
観光ガイド：
国の史跡なのに、来た方もがっかりするだろうし、案内する方も心苦しい。今月25日にガイドの依頼があるんです。ここを見てもらう？どうしましょ。
住職は、寺の境内を「公園」として管理する太田市に、草木の伐採を依頼したという。ところが…。
長楽寺・高橋亮秀住職：
7月半ばに話して、「わかりました」と言って帰った。そこから3ヶ月音沙汰なし。それはやっぱりおかしいと思う。
住職が激怒する事態に…。
3カ月間、何をしていたのか。太田市が取材に応じた。
太田市役所 花と緑の課・高山喜良課長：
史跡エリアの中で、文化財保護法の制約等々あるので、時間を要した。事前に経過報告と、住職に伝えられなかった、非常に申し訳ないと思う。
陳謝した上で、草刈りを早期に行うと明言。
太田市役所 花と緑の課・高山喜良課長：
樹木の管理、雑草の管理は市がやるべきと考えている。住職との話し合いの中で、早めに進められたらと考えています。
この対応について、改めて住職に聞くと…。
長楽寺・高橋亮秀住職：
3カ月も草刈り検討するんですか。自分たち市の職員でできる仕事を3カ月もですか。信じられないですね。今回これで、報道を通じてちゃんと草を刈ってくれるということであれば、ありがたいことですね。
一方で、水漏れの原因となっている史跡の修復について、太田市は改めて、所有者が行うべきとの立場を崩さず、修復費用を出すかどうかは明言を避けた。
長楽寺・高橋亮秀住職：
あくまでも尾島町の公園として使用する代わりに、公園の整備の一環としてお金を使うわけですよね。誰が考えたってわかることだと思う。それがわからないのは、理解できないですね。
池に水は戻るのか…。寺と市の意見の食い違いが、文化財の保全に大きな影響を及ぼしていた。
（「イット！」 10月16日放送より）