【独自】国の史跡なのに…“徳川氏発祥の寺”の蓮池がカラカラ　住職「市が3カ月も放置」市側「制約等で時間要した」

池なのに、水はカラカラ。

“徳川氏発祥”の寺で、住職が怒っている。

「目の前がジャングル化…」

国が史跡に指定した由緒正しき寺で異変が…。

元々は池だった場所が、水は干上がり、今では草が生い茂る事態となっている。

長楽寺・高橋亮秀住職：

3カ月間、放置ですからね。市の職員、担当課が何もしないというのが一番の問題じゃないか。

池の整備を巡り、寺と市の意見が対立する事態となっていた。

現場は、群馬・太田市にある長楽寺。

徳川家の先祖がここで初めて“徳川姓”を名乗ったことから、“徳川氏発祥の地”としても知られている。

寺の境内は25年前、国の史跡に指定された。

その史跡を構成する一つが、渡月橋がかかる蓮池。

しかし、今では…。

長楽寺・高橋亮秀住職：

これ、池。草だらけになっちゃってるでしょ。「え〜これ池！？」って言われます。5月くらいまではずっと水があったんですよ。

水面に景色を反射していた池が、カラカラに…。草も伸び放題の状態となっていた。

許可を得て、干上がった池に降りてみると…。

記者リポート：

目の前がジャングルと化していて、先にも進めないくらい、かなり草木が伸びきっています。

住職によると、東日本大震災で池を囲う石垣が崩落。

大量の水が漏れ、地下水をくみ上げるポンプも詰まり、2025年6月に池が干上がってしまったのだという。

この漏水を巡り太田市は、文化財保護法に基づき、池を所有する寺が対策を実施すべきとの立場を示した。

2025年の猛暑で“ジャングル”と化した状態に、観光客を案内するガイドは…。

観光ガイド：

国の史跡なのに、来た方もがっかりするだろうし、案内する方も心苦しい。今月25日にガイドの依頼があるんです。ここを見てもらう？どうしましょ。

住職は、寺の境内を「公園」として管理する太田市に、草木の伐採を依頼したという。ところが…。

長楽寺・高橋亮秀住職：

7月半ばに話して、「わかりました」と言って帰った。そこから3ヶ月音沙汰なし。それはやっぱりおかしいと思う。

住職が激怒する事態に…。

3カ月間、何をしていたのか。太田市が取材に応じた。

太田市役所 花と緑の課・高山喜良課長：

史跡エリアの中で、文化財保護法の制約等々あるので、時間を要した。事前に経過報告と、住職に伝えられなかった、非常に申し訳ないと思う。

陳謝した上で、草刈りを早期に行うと明言。

太田市役所 花と緑の課・高山喜良課長：

樹木の管理、雑草の管理は市がやるべきと考えている。住職との話し合いの中で、早めに進められたらと考えています。

この対応について、改めて住職に聞くと…。

長楽寺・高橋亮秀住職：

3カ月も草刈り検討するんですか。自分たち市の職員でできる仕事を3カ月もですか。信じられないですね。今回これで、報道を通じてちゃんと草を刈ってくれるということであれば、ありがたいことですね。

一方で、水漏れの原因となっている史跡の修復について、太田市は改めて、所有者が行うべきとの立場を崩さず、修復費用を出すかどうかは明言を避けた。

長楽寺・高橋亮秀住職：

あくまでも尾島町の公園として使用する代わりに、公園の整備の一環としてお金を使うわけですよね。誰が考えたってわかることだと思う。それがわからないのは、理解できないですね。

池に水は戻るのか…。寺と市の意見の食い違いが、文化財の保全に大きな影響を及ぼしていた。

（「イット！」 10月16日放送より）