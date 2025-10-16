“大胆すぎる”窃盗団…総額4億円の銀製品を次々と　スーパーにスクーターで侵入した男は高級ステーキ肉を堂々と　イギリス

イギリスで撮影されたのは、大胆すぎる犯行の数々です。

店にある棚を引き抜くと、一切合切を袋に詰めていく窃盗団。

詰め終わると投げ捨て、次の棚へ。

盗んでいたのは銀製品の数々です。

大きな袋がいっぱいになり、引きずらないと運べないほど詰め込んだ窃盗団。

店に侵入する手口も大胆すぎるものでした。

店に近づくと、バールのようなものでガラスを破壊。

さらに、電動カッターで火花を散らしながら、金属製のシャッターを切断していきます。

後ろで車が通過するのもお構いなし。

犯行の一部始終が、カメラに記録されていました。

盗んだものは教会の敷地内に保管していたといい、被害額は約4億円にも上るということです。

現地警察は、30代の男4人を逮捕。

この窃盗団がいる犯罪集団は、これまでに100件以上の事件に関与しているということです。

大胆すぎる犯行は、スーパーマーケットでも目撃されました。

店にやってきたのはスクーターに乗った男。

肉のコーナーにやってくると、次々と肉を手に取り、周りの客の目もはばからず、スクーターに詰め込んだのはステーキ肉7切れ。

いずれも5万円以上する高価な肉だったといいます。

実はこの男、犯行の6日前に別の窃盗事件で執行猶予付きの判決を言い渡されたばかり。

男は自宅で警察に逮捕され、刑務所に送られたということです。

警察は「わずか1週間前に執行猶予付きの判決を受けたにもかかわらず、明らかに教訓を学んでいなかった」とコメントしました。