国内女子ゴルフツアー「富士通レディース」（１７日開幕、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝パー７２）で、ホステスプロの古江彩佳（２５）が４度目の優勝を狙う。

前々週「日本女子オープン」では９位、前週「スタンレーレディスホンダ」では６位の成績でトップ１０をキープ。１６日に取材に対応した古江は「徐々に戻ってきているのかな」と手応えを口にした。

アマチュア時代に優勝した２０１９年から２１年、２２年と過去に３度の優勝をしている大会。同コースでの好成績の理由は「わからないですね（笑い）。（コースとは）うまくかみ合ってくれているのかな」と明確ではないものの「『よし行くぞ』というテンションになりやすい」とプラスのイメージで大会に臨んでいる。

古江はかねてゲン担ぎとして大会前日にトンカツを食べており、米ツアー中は母のひとみさんが腕を振るう。「（トンカツを食べると）気持ちは上がっているはずです」と今回も狆”薀瓮鍬瓩芭廚犢修┐澄

大会の目標は「しっかり３日間頑張って、また優勝争いをできるように、大会を盛り上げていけるようにホステスプロとして頑張れたら」と意気込んだ。