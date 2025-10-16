元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏がファウンダーを務める興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日に開催するキルギス大会で、元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（ＭＲ）と５８キロ契約１０回戦で対戦する。

当日の試合を生中継する「ＡＢＥＭＡボクシング」の動画に、京之介のいとこで元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が出演。注目対決の行方を占った。

大毅氏は「ここ２戦（ネリ戦、ピカソ戦）、京之介はかませ犬ですよ」と前置きしながら「（カシメロは）ナメてます。今回は３倍ナメてます。ただ、こういう時の爐ませ瓩録ったりするんですよ」と京之介に狆ゝ，△雖瓩箸澆襦

「契約が５８（キロ）ですよね。これを聞いた時に、僕はチャンスあるなと思った。カシメロ選手って、世界王者になったのが確かライトフライなんですよね。それで３階級。京之介はナチュラルのフェザー級。（カシメロは）バンタムぐらい。ということは、２階級違う。体重的には京之介の方がだいぶ有利。（カシメロは）よくこんなんで、のんだなと。よっぽどナメてるんだなと思った」と指摘した。

勝敗予想については「五分五分じゃないですか。判定なら京之介選手でしょうね。（ＫＯなら）カシメロ選手の前半はあると思う。フェザーでも一発で倒せるパンチはある。でも全体的に言うと（京之介は）だいぶ体重が有利になってくるんで、五分五分だと思う」「カシメロはボディー弱いと思う。しっかりボディー打てれば、京之介選手も沈められる」との見解を示した。

一方で、京之介は動画の終盤で「次、カシメロに勝って（亀田）和毅とできたら。今までは同じジムやったから、そんなんなかったけど。俺よりもランキング上で、日本人。ボクシングファンからしても面白いだろうし、みんなみたいやろうから」と改めて禁断の身内対決を熱望。大毅氏は「僕は見たくないですよ。誰が喜ぶのかな」と疑問を投げかけた。