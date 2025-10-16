TOMORROW X TOGETHER、日本3rdアルバムショーケース「ABEMA」で生中継決定
【モデルプレス＝2025/10/16】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が、日本3rdアルバム『Starkissed』発売記念ショーケースを「ABEMA」にて無料生中継決定。10月22日よる6時より公開される。
【写真】TXT、東京降臨で圧巻パフォーマンス
TOMORROW X TOGETHERはHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。
デビュー前から注目を集め、2019年3月にリリースされたデビューアルバム『The Dream Chapter : STAR』は、世界44の国と地域でiTunes TOP ALBUMチャート1位を獲得。この年の韓国各種授賞式では新人賞10冠に輝き話題を集めた。2020年1月には、シングル『MAGIC HOUR』で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年7月発売の4thAlbum『The Star Chapter: TOGETHER』まで12作連続で1位を記録（2025年8月4日付）し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。
また、2024年7月発売の日本4th Single『誓い（CHIKAI）』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定（2024年9月度）でトリプル・プラチナ認定を獲得。昨年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場し、日本でも注目度が急上昇。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、2024年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催した。2025年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中である。
そして2025年10月22日には約2年ぶりの日本フルアルバム『Starkissed』のリリースが決定。過去最多となる3曲の日本オリジナル新曲を含む全12曲が収録されることもあり、ファンの間でも注目が集まっている。そして発売日の22日には、リリース記念として都内某所にて『TOMORROW X TOGETHER JP 3rd AL “Starkissed” Showcase』を開催。その会場での様子を「ABEMA」で無料生中継する。
また、ABEMAでは、K-POPファンに向けたサプライズづくしのバラエティ番組『Idol Festa Attack』を国内独占・無料配信中で、第1話にはTOMORROW X TOGETHERが登場。韓国・光州（クァンジュ）に上陸したメンバーたちは“韓国カボチャ”のアンバサダーに任命され、「140万個売る！」と豪語。しかし、そこではハプニングが。彼らの一筋縄ではいかないミッションの全貌とは？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TXT「Starkissed」発売記念ショーケース、生配信決定
◆バラエティ番組「Idol Festa Attack」第1話にTXTが登場
