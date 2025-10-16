コンプしたくなる可愛さ♡【ガチャ】種類豊富で幸せーーッッ！「サンリオグッズ」

ハローキティやシナモロール、マイメロディなど数多くの人気キャラクターをモチーフにした【ガチャ】が、毎週のように登場しています。毎回どれも見逃せない可愛さ！ そこで今回は、コンプリートしたくなりそうな「サンリオグッズ」をまとめました。

ブリスターパッケージ付きの豪華なチャーム

9月第2週目より発売中の「HELLO KITTY パッケージミニチュアコレクション」。全6種類のチャームは、全てブリスターパッケージ付き。立体ミニチュアもパッケージもクオリティが高いため、どれが出ても大当たり級の満足度の高いラインナップになっています。

キュートなサンリキャラクターズに癒される

9月第3週に発売された「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」は【サンリオ】の人気キャラクターがナース姿になったシリーズ。ラインナップは全5種類で、どのキャラクターも光沢感のあるパール塗装が施されていて華やかです。

推しの写真が入るフレームマスコット

「サンリオキャラクターズ フォトフレームマスコット」は、キャラクターの顔部分に付いているクリアパーツを外して、推しの写真を入れられるマスコット。もちろん、顔を入れ替えずに置き型フィギュアとして飾っても可愛いです。

モンチッチとハローキティのコラボシリーズ

「モンチッチ × ハローキティ めじるしアクセサリー」は、モンチッチとキティのコラボが楽しめるシリーズ。全5種類のラインナップは全てシリコンリング付きなので、傘の取っ手に付けておけば可愛い目印になります。@gnm.aoさんは、狙っていた「ハローキティ型のビン」を見事に引き当てられたようです。

【ガチャ】で手に入る「サンリオグッズ」のラインナップは5～6種類と、比較的コンプリートを狙いやすい数になっています。気になるシリーズを見つけたら、ぜひ挑戦してみて。

