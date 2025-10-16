グラビアアイドルで人気YouTuberの「いけちゃん」がこのほど、「グラビア引退作」となる写真集（タイトル未定、講談社）を12月10日に発売することを発表した。発売に先駆けて、誌面から珠玉の「ヌーディー」ショットも公開した。



旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数75万人超の人気を誇るいけちゃん。写真集の舞台は真夏の南国・ベトナムで、美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦している。



先行カットはスタイル抜群ないけちゃんの全身をくまなく見ることができる大胆ショット4点を公開。体のしなやかな曲線美がはっきり分かるランジェリーカットや、浜辺で寝転び美ヒップが強調された水着カットが披露されている。



いけちゃんは今回の写真集について「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです」とグラビア活動の集大成であることを明言。さらに「今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました」と見どころ満載であることもにおわせている。



