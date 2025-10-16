櫻坂46、13thシングルMV＆楽曲同時公開「求めていた櫻坂」「大勝利」と反響
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」のMVが公開され、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタート。ファンからは反響の声が多数寄せられている。
【動画】櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」MV
MVの監督を務めたのは櫻坂46では初となるMasaki Watanabe （maxilla）。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての思いを、ポップ・アート・ダークに表現している。
本作品では、さまざまなシチュエーションやカメラワークが用いられ、楽曲に合わせて映像もめまぐるしく展開。初センターを務める三期生・村井優も圧巻のソロダンスを披露している。
MVと楽曲が同時公開されると、ファンからは「求めていた櫻坂って感じ！」「めちゃめちゃかっこいい！」「優ちゃんの表現力がとにかくすごい！」といった声や、櫻坂46ファンのグランジ・遠山大輔は自身のXで「めちゃめちゃ大勝利、良い！！！！！」と投稿していた。
