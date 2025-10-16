15日夕方、飯田市の住宅の庭にクマが出没しました。同じ庭では先週もクマが出没していて、市は、市街地にクマなどが現れた際、市町村の判断で発砲を認める「緊急銃猟」で駆除することも視野に警戒を続けています。



きのう午後5時前、飯田市上郷黒田の野底山森林公園近くにある住宅の敷地内で、「クマが庭に出たので、爆竹を鳴らして追い払った」と住民から市に通報がありました。



クマは体長1メートルほどとみられています。





同じ敷地内には今月7日にもクマが出没していますが、同一の個体かどうかは分かっていません。通報した住民「長年この時期、栗拾いを楽しみにしていたので、 今年初めてクマが出て、ちょっと危ない感じがする」飯田市の上郷黒田地区周辺では今月6日から15日までに、少なくとも「15件」のクマの目撃情報が寄せられていて、市や警察はパトロールをするなどして注意を呼び掛けています。全国的に相次いでいるクマの目撃や被害…。宮城県・仙台市では15日、人の日常生活圏内で特に危険な状態だと判断して、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」でクマを駆除しました。「緊急銃猟」での駆除は今年9月に制度が始まってから、“全国で初めて”です。飯田市でもこの「緊急銃猟」を実施して駆除することも視野に警戒を続けたいとしています。