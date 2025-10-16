TOMORROW X TOGETHER、22日開催ショーケースの生中継が決定 約2年ぶり日本フルアルバム『Starkissed』リリース当日
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』の発売記念ショーケースが、22日にABEMAで生中継されることが16日、発表された。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味が込められている。
2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場し、日本でも注目度が急上昇。音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル『Lollapalooza』に2年連続参加し、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも大きな影響力を持ち、24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催した。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中。
約2年ぶりとなる日本フルアルバム『Starkissed』には、過去最多となる3曲の日本オリジナル新曲を含む全12曲が収録される。発売当日の22日には、都内で『TOMORROW X TOGETHER JP 3rd AL 'Starkissed' Showcase』が開催される。ABEMAでは、同イベントの様子を中継する。
