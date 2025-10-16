渡辺謙、一貫性のない男は演じて「楽しかった」 うれしそうに話すも自虐
俳優の渡辺謙が16日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』（10月31日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】スラリとした二の腕⋯ゴージャスな赤いドレスで登場した土屋太鳳
将棋の腕は超一流だが人間性に難ありという伝説の真剣師・東明重慶を演じた。「一貫性のないことこの上ない。出てくるシーン、出てくるシーンで『こいつ、本当のこと言ってんのかな？』みたいな」と明かし、観客へ「信用しなくていいです、僕の役のことは」と呼びかけて笑わせた。それでも「何か『付いてかなきゃいけないのかな？』と思わせるような何かが彼にはある」とアピール。そして「楽しかった。一貫性がないので」と満足感を語り「俺、嫌なヤツかな」と苦笑いを浮かべていた。
イベントには、坂口健太郎、佐々木蔵之介、土屋太鳳、高杉真宙、音尾琢真、小日向文世、熊澤尚人監督も参加した。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶（渡辺）の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。
