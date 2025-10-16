食楽web

●カードを引いて、あなたの10月後半の運勢を占おう！ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの10月後半（16日～31日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「気がつけば年末が見えてきた今日この頃。またしてもなかなか強烈なカードが並びましたね（笑）。先月から良く出るメンツも。年末色々と見えてきて、すっきりと迎えられそうな人もいれば、ここにきてまだ！っていう人もいる、そんな模様。でも、何があっても大丈夫。忘れないで。カードたちはみなさんの人生を応援しています」（占ねこ先生）

Aを選んだあなたは「節制 逆位置」

結果を急がないでください、とカードは言っています。

2025年、ここまであなたは本当に良く頑張ってきました。ただ、ここにきて、ちょっと急ぎすぎているというか、結果を求めすぎている、そんな感じがするようです。

あなたの目指しているところがあるとして、そこに辿り着くまでに急ぎたい気持ちをグッと抑えて、今やるべきことに集中してください。結果ばかりに集中しないで、地味に見えても「今、何ができるか」を大切にするのです。

周りに気をとられすぎそうになるのも、気をつけて。必要ならSNSはしばらく封印しましょ。私は私。あなたはあなた。ちゃんと結果はそこまできています。

だけど、今回に関しては、宝くじが当たるような奇跡的なものではなく、あなたがコツコツと積み重ねたものが形になる。そんな時期。コツコツだから結果が地味かというとそうではなく、錬金術的に素晴らしいものが生み出されるはず。

そのためには、右足、左足、一歩ずつ大切に地面をふんで進んでいく、そんな感じを楽しんでみてください♪

時間がかかるように見えても、それがミラクルへの一番の近道ですよ。

（仕事運）

周りに気をとられないで、自分のやるべきことを大切に。

（恋愛運）

日々の何気ない一言や、やり取りを大切にしましょ。そんなあなたを見ている人がいそう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

食事は日々の積み重ね。発酵食品や食物繊維など疎かにしないでコツコツとりましょう。

Bを選んだあなたは「塔（タワー） 正位置」

ここにきてタワーの洗礼。。。今年最後の一波乱、かもしれません。

と聞くと「え、怖いな。」って思いますね。私も自分がタワーを引いた時、「うっわ～！」って、いまだになりますけどね、こればかりは仕方ない。腹を括るしかない。

でも何回も言いますが、カードに良いも悪いもありません。カードは必要があって出てきています。何より、このカードを選んだのはあなたなのです。あなたはこの時期、「タワー」のターンなんです。それはあなたの人生の物語の1ページ。物語のページはちゃんとめくられるから、大丈夫。

漫画やドラマで言うと、うまく行きかけていたものが何か一波乱起きて大変なことに。だけど、その後にだいたいもっと良い結末が待っているでしょ？ そんな感じだから。この展開、クライマックスで良くある展開です。

私自身、タワーが出て一波乱あっても、どうにかならなかったことなんてありません。だから大丈夫。人は心のどこかでそれをわかっているんです。人って美しいですね。

でも、わかっててもちょっと怖い人はどうすればいい？ もちろん、この2週間、日々の確認は怠らないでください。何か起こることは必須だとして、それをなるべく軽くすませましょう。色々慎重にやっておくと、例えば、料理中お皿は割れたけど、カレーの鍋がひっくり返らなくてよかったとか、こんなことがある。実際の私自身の経験です。こうなるとショックどころか感謝でしかないですよね。

あと、何か起きた時に「あなたがどうあるか」カードはちゃんと見ています。何があっても、誠意をもって対応しましょう。そうすればタワーの次のページは星のカードなんです。そう、ちゃんと星があなたを照らすから。

そしてタワーは物語のクライマックス。

これが過ぎたら楽しいこと、たくさんあるはず。ある意味タワーに感謝！ ファイトですぞ。

（仕事運）

くどいようでも確認を怠らず、移動の時間なども余裕を持ちましょう。

（恋愛運）

相手の意外な一面が露見しそう。嫌だと思ったら別れるのが正解。募集中の人はミスコミュニケーションに気をつけて。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

何を食べるかより、落ち着いて良く噛んで、ゆっくり食べましょ。

移動にも注意。余裕をもって。

Cを選んだあなたは「審判 正位置」

あれあれあれ～って思った人、いるかもしれませんね。もしかしたら、前回引いた方もいるかも。そんな人はちょっと嬉しいかな。そう、今回は正位置で出てきてくれましたね。2週連続、出てきてくれました！

タロットあるあるですが、その時期良く出てくるカードってあるんです。前回引いた人は出口まであと一歩、っていうメッセージだったと思いますが、良く頑張りましたね、出口です。そして、Cを選んだ人の中にはもしかしたら、先月“タワー”を引いた人もいるかもしれません。ほんと、ちょうど１ヶ月前にも出たよね、タワー。

先月タワーを引いた人の中にはちょっと大変だった人もいるかもしれません。が、状況が変わります。やっと出口やゴールについて、最近のモヤモヤがすっきりするはず。

タワーを引いた後このカードが出た人は、本当に良く頑張ったと思います。何があっても誠意ある態度で自分や出来事に向き合ってきたから、このカードが出てくれました。心から拍手を送ります。

タワーを引いていない人も、重荷が取れて「ぶわっ」と軽くなったり、解放されたり、何か気づきがあったり、今いるところから上昇できるような、ステージが一つ上がるような良い感じの出来事がある。そんな時期になりそう。これは楽しいですね。

天界からラッパが吹いて、上に向かう…なんか楽しくないですか？

個人的な趣味の話で申し訳ないのですが、このカード好きなんです。天界からラッパが吹いて向かう先は…？ 天国ですね。

あなたの天国、楽しんでください！

（仕事運）

今まで取り組んできたことがやっと形になって、解放されそう。

（恋愛運）

恋愛中の人は結婚の話もあるかも。新たな出会いに向けての段階に入る人もいます。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

屋上庭園でのランチなんて最高。外などお空の下で食べるのも◎

