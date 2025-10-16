自民党と日本維新の会が連立協議を行いました。自民の高市総裁が次の首相に選ばれる公算が大きくなる中、協議の“キーマン”、維新の藤田共同代表に直接、話を聞きました。

■高市氏の「まっすぐなお願い」に…即答

高市首相か？ 玉木首相か？ そのカギを握っていた日本維新の会。急接近したのは…。

日本維新の会 藤田共同代表

「高市さんは…僕は結構好きですね。やる時はやるって感じ」

自民党からの“ラブコール”に応じるようです。

──15日に自民党と党首会談がありましたが、どんな印象？

日本維新の会 藤田共同代表

「高市総裁からは直球で『首相指名の協力』と『連立、一番深いところまで含めた政策協議をしてほしい』。非常に直球、まっすぐなお願いをされた。すごく気持ちよかった。『真摯（しんし）に協議させてもらいたい』と、即答で吉村代表と私で返答させてもらった」

突然の急接近に、玉木代表は…。

国民民主党 玉木代表

「いやもう自民党とやるんだったら最初から言ってよって感じ」

自民党と維新の会は、15日に続き16日も話し合いに臨みました。

衆議院で自民党は196議席。ここに維新の会の35議席が加わると、231議席。過半数まであと2議席と迫り、高市首相誕生に大きく近づきます。

■「自民党の至らない部分を変えていく」企業・団体献金廃止など条件に提案

首相指名選挙での協力、さらには自民党との連立も見据えている維新の会。ただ、それには条件があります。

──連立に至るかどうか、何が基準になる？

日本維新の会 藤田共同代表

「やっぱり連立というと一蓮托生（いちれんたくしょう）一心同体。踏み込むのであれば、自民党の至らない部分を変えていく」

維新の会が自民党に提示した“協力条件”が、12の政策項目を実現すること。この中で、自民党が難色を示す可能性がある1つが、「企業・団体献金」の廃止、いわゆる“政治とカネ”に関わる問題です。

──企業・団体献金の廃止を提案？

日本維新の会 藤田共同代表

「もちろんそう。我々もずっと一貫してきた。国会でも強く主張してきた。やはり簡単に折れることはできない。どこまで自民党の方々、特に高市総裁に響くのか、私たちの情熱次第」

──自民党として、のめなかった場合は？

日本維新の会 藤田共同代表

「それはやってみないとわからない。これからの勝負」

突きつけられた条件を、自民党はのめるのか。16日の話し合いの結果は…。

日本維新の会 藤田共同代表

「企業・団体献金の廃止。我が党は非常に強く主張しているところ。ここはきょうは折り合わず」

16日午後4時半すぎの会見でも「企業・団体献金の廃止は譲れないところ？」という問いに、「私たちは旗をおろすつもりはありません」と答えていた藤田共同代表。

17日にまた協議を行うといいます。

■献金廃止について野田代表「全面廃止に向けて野党が連携」

一方、立憲民主党。維新への“ラブコール”は送り続けるようです。

──今、引っ張り合いでいうと維新が自民に寄っている。

立憲民主党 野田代表

「ちょっとずるずる、綱引きでいうと線踏みそうで引っ張られてきた。もう1回力強く引っ張り返さなきゃと」

「企業・団体献金の廃止は、我々と維新は全く同じ全面廃止を言ってきた。一番抵抗してきた自民党と組んで、2、3の政策実現のために、ある種、魂を売るようなことをするのか。むしろ全面廃止に向けて野党が連携するとか」

──今パーセントでいうと、政権交代の可能性は？

立憲民主党 野田代表「数字ではなかなか表せないけど、あきらめないでこの数日間はいろんなことが起こると思う。クライマックスシリーズ、下克上あるかもしれない。頑張っていきたい」