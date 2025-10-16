外面だけは良いハイスぺ夫。フォロワー20万超えのSNS管理は妻にすべて丸投げ／モラ夫解体屋
『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』（かうち：シナリオ、黒野ナツ子：作画、NLLE：カバーイラスト/KADOKAWA）第6回【全7回】
結婚後も趣味に没頭して独身気取りの夫や、外面だけで不倫三昧のインフルエンサー夫…そんな夫に苦しむ妻たちは、家庭に閉じ込められ、声なき声で叫び続けていた。「ある場所に導かれた妻たちは、運命を逆転させることができる」必然か偶然か、夫を“社会的に解体”できるという噂があり――。クズ夫を成敗して人生をやり直す！ 妻の究極逆転劇『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』をお楽しみください！
