エミリン【ゴンチャ】1番好きなドリンクカスタマイズを紹介「クリーミーな味わい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『兵庫の実家に帰って結婚報告してきた』という動画をアップ。この中で、大松さんが、タピオカ入りドリンクでお馴染みの【Gong cha (貢茶 / ゴンチャ)】のお気に入りのドリンクと、おすすめのカスタマイズ方法を紹介してくれました♪

【関連】 就寝前におすすめ♪エミリン、眠気を誘うホットアイマスクを紹介「これすると眠くなる」

ゴンチャは、2006年に台湾で一号店が誕生した“グローバルティーカフェブランド”。現在では、世界で2,000店以上を展開しているんだそう。

◼︎ゴンチャの注文方法は？

ゴンチャでは、上質な台湾茶をはじめとしたミルクティーやフルーツティーなどのさまざまなお茶を、自分好みにカスタマイズすることができるんです。

甘さや氷、そしてタピオカやナタデココといった3つまで選べるトッピングの組合せが自由に楽しめます。

◼︎大松さんのオーダーはこちら！

ゴンチャ ジャパン / ブラック ミルクティー （公式サイトへ）

ブラックティー（紅茶）を使用した、ゴンチャで1番人気のミルクティー。紅茶の香りとミルクのコクを両方を楽しむことができ、飽きのこないすっきりとした味わいなんだそう♪

大松さんが飲んでいたアイスは、Sサイズ440円、Mサイズ490円、Lサイズ580円で販売されています。（税込み / 店内・テイクアウト共に同一価格）

大松さんは「ミルクティー、タピオカなしが1番好きなので」「シロップ少なめ、氷ゼロで頼ませてもらいました」と、カスタマイズも合わせて紹介！

そして「濃厚な茶葉の香りとミルクのまろやかさが見事にマッチしたクリーミーな味わいしてる」とその感想も教えてくれました♪

気になる方はぜひ試してみてくださいね！

◼︎動画もチェック

大松さんのYouTubeチャンネルでは、日用品やコスメなどの“爆買い”を紹介する動画が多数公開されています！ぜひチェックしてみてくださいね。