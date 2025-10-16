１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はＭＣの宮根誠司氏に「小泉進次郎さんが総裁になってれば、もっと早く維新と自民は連携もしくは連立への話がすんなり行っていた？」と聞かれると維新生みの親の立場から「僕が聞いてる限りですけど、もう連立までですよ」と返答。

「ただ、そこは（維新の掲げる）大阪都構想、副首都法案には公明党が反対してましたから。ただ、その時には小泉さん陣営は、そこはなんとかまとめるという形で協議はしていたところ、今回、公明党が（連立を離脱）…。僕はこれは高市さん戦略じやないと思ってるんで」と続けると「結果として公明党が離れたんで。これは大阪都構想、副首都法案について、ほぼ自民党の中では反対する人がほぼいないんですよ」と説明していた。