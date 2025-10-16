フジテレビ系「あの金どこ行った？かつて大金を手にした有名人の今を直撃取材！草磲剛×ホラン千秋」が１６日に放送された。

かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。

ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏が登場。現役時代に、合計約３０億円を稼いだと明かし、驚かせた。

亀田氏は「なくなった。どっかいった。全部なくなった。税金で大体、半分近く減るでしょ。買い物しますよね」と、高級ブランド購入、高級車を買って改造にも使ったと話し、そのほかにも自身のジム運営費などで合わせて２３億円がなくなったと明かした。

亀田氏は残りの約７億円の行方について「商品の仕入れの方の投資みたいなもんですよね。もともとね、僕が現役の時に僕の知り合いとか紹介してもらって」と述懐。

信頼していた知人に持ちかけられたのは、とあるビジネスへの投資話だったという。亀田氏は「この人が言うならいけんちゃうん？って。信用してまうわけですよね。はじめに３０００万円をバーって出したりとか」と回想。どんどん投資にお金を出してしまったと明かした。

亀田氏は「（引退の）翌月ぐらいのときに言われたね。（妻から）子どもの幼稚園代がないって。申し訳ない…」と述懐。現在はプロモーター業、ジムの経営などで生計を立てており「まぁ、ちょっと飯が食えるぐらいになったぐらいですか」と話していた。