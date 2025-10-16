山下美月、親知らずを4本同時に抜歯していた 5日間の休み中は「ずっとベッドの中でエゴサ」
【モデルプレス＝2025/10/16】元乃木坂46で女優の山下美月が10月16日、都内で開催された映画「火喰鳥を、喰う」大ヒット御礼舞台あいさつに主演の水上恒司、共演のSnow Manの宮舘涼太と共に出席。親知らずを抜いたことを明かした。
【写真】山下美月、ほっそり二の腕披露
山下は同作にまつわるエピソードを披露する中で、「ちょうど1週間前に親知らずを同時に4本抜歯したんですよ。一気にやっちゃおうと思って」と告白。「映画が公開してすぐに抜いたので、お仕事を5日間くらいおやすみいただいて。本当にやることがなかったので、ずっとベッドの中でエゴサしてました」と明かし「映画のハッシュタグとかでたくさんの方がこの映画の感想をつぶやいてくださっていたり、たくさん反響を知ることができてすごくうれしかったです」と笑顔を見せた。
その後、トークする中で宮舘は山下について「なんか5日間くらい仕事休んだみたいな感じだよなぁ」、水上は「歯が足りないから…」とツッコミ。山下は「ひど〜い！歯は足りてる！全部バランスよく抜いた！」と笑い、テンポの良いやり取りを繰り広げた。
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下美月、ほっそり二の腕披露
◆山下美月、親知らずを同時に4本抜く
山下は同作にまつわるエピソードを披露する中で、「ちょうど1週間前に親知らずを同時に4本抜歯したんですよ。一気にやっちゃおうと思って」と告白。「映画が公開してすぐに抜いたので、お仕事を5日間くらいおやすみいただいて。本当にやることがなかったので、ずっとベッドの中でエゴサしてました」と明かし「映画のハッシュタグとかでたくさんの方がこの映画の感想をつぶやいてくださっていたり、たくさん反響を知ることができてすごくうれしかったです」と笑顔を見せた。
◆水上恒司主演「火喰鳥を、喰う」
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】