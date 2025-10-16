Snow Man宮舘涼太、ハプニング演出で神対応 ネタバラシ後に照れ「恥ずかしい」
【モデルプレス＝2025/10/16】Snow Manの宮舘涼太が10月16日、都内で開催された映画「火喰鳥を、喰う」大ヒット御礼舞台あいさつに主演の水上恒司、共演の山下美月と共に出席。ハプニング演出中に神対応を見せた。
【写真】宮舘涼太、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
周囲からの作品の反応を聞かれると、水上は高雄映画祭に参加したときのことを振り返り「SNSの反響とかよりも、実際にお会いして目を見てお話する反響の方がすごく残る」としみじみ。そこではQ&Aを行ったそうで「洞察力というか、視点がおもしろいなという方がすごく多かったです」と語った。
水上は、山下と宮舘のファンも沢山いたと言い「舘さんのファンの方もすごくいて。舘さんの話をするとすごく揺れる3人組がいたんですよ。『舘さんのファンですか？』って聞いたらすごく揺れてました」と回顧。宮舘は「揺れる！？揺れで愛情を表現するんですか？」と驚いていた。
宮舘は「ファンの皆様からの声はちゃんと届いていますし、周りのスタッフさんにも見ていただいていて」とコメント。映画を見たスタッフからは質問をされることもあるそうで「『このシーンてどういう心境で撮られてたんですか？』って聞かれたり。水上くんや山下さんの気持ちも聞かれたりして。『僕はお二人の役を演じてないので、その気持ちはわからないですけど…』みたいなことも答えながら」と話した。
イベント中盤では、水上、山下、宮舘へのサプライズが行われた。トーク中に司会マイクに不具合が発生する“怪異”サプライズだったが、宮舘はスマートに司会に自分のマイクを差し出しジェントルな対応。さらに客席から貞市役の小野塚勇人が登場し、それがサプライズだとわかると、宮舘は「俺、マイク貸したの恥ずかしい」と反応していた。
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】宮舘涼太、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
◆宮舘涼太、神対応見せる
周囲からの作品の反応を聞かれると、水上は高雄映画祭に参加したときのことを振り返り「SNSの反響とかよりも、実際にお会いして目を見てお話する反響の方がすごく残る」としみじみ。そこではQ&Aを行ったそうで「洞察力というか、視点がおもしろいなという方がすごく多かったです」と語った。
宮舘は「ファンの皆様からの声はちゃんと届いていますし、周りのスタッフさんにも見ていただいていて」とコメント。映画を見たスタッフからは質問をされることもあるそうで「『このシーンてどういう心境で撮られてたんですか？』って聞かれたり。水上くんや山下さんの気持ちも聞かれたりして。『僕はお二人の役を演じてないので、その気持ちはわからないですけど…』みたいなことも答えながら」と話した。
イベント中盤では、水上、山下、宮舘へのサプライズが行われた。トーク中に司会マイクに不具合が発生する“怪異”サプライズだったが、宮舘はスマートに司会に自分のマイクを差し出しジェントルな対応。さらに客席から貞市役の小野塚勇人が登場し、それがサプライズだとわかると、宮舘は「俺、マイク貸したの恥ずかしい」と反応していた。
◆水上恒司主演「火喰鳥を、喰う」
原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作の監督を務めるのは、映画「空飛ぶタイヤ」（2018年）、「シャイロックの子供たち」（2023年）などを手がけた本木氏。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】