「sing a different tune」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「考え直す（意見を変える）」でした！

「sing a different tune」を直訳すると「別の歌を歌う」という意味。

特定の問題や状況に対する考え方を変えることを指し、今までとは異なる、もしくは反対の見解に変わった場合によく使われるんだとか。

「He said he's going to buy the jacket, but I bet he'll be singing a different tune when he sees the price.」

（彼はジャケットを買うつもりだと言ったが、値段を見たら考え直すでしょう）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。