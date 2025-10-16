メ～テレ（名古屋テレビ）

「想定外」の大雨災害が頻発するなか、浸水から建物を守る「止水板」に注目が集まっています。

16日に国土交通省を訪れたのは、三重県四日市市の森智広市長たちです。

中野洋昌大臣に要望したのは――

「9月12日の大雨の件で浸水した、くすの木パーキングについて大臣に要望した。くすの木パーキングを1日でも早く復旧したい。そのための支援をいただきたいと」(四日市市 森智弘市長)

9月12日夜の四日市市。

1時間の雨量が123.5mmという観測史上最大の大雨で、街の中心部は一気に冠水しました。

近鉄四日市駅東口の地下駐車場では地下2階が水没。

地下1階と合わせ、駐車中の274台が被害にあいました。

「止水板」の注文が急増

あふれた雨水が地下に流れ込むのを防ぐのが「止水板」。

当時、駐車場では一部で止水版の故障や、設置に人の手が回らなかったと言われていて、あらためて「止水版」に注目が集まることになりました。

愛知県のメーカー、KTXではいま、止水板の注文が急増しているといいます。

「(受注が)倍になった。例年の同時期に比べ、150件が300件になった」(KTX 野田太一社長)

Q.注文が倍になったことは

「これまでにない。初めてだと思う」(野田社長)

一人で運んで設置することが出来る

アルミニウムで作られた板は約12キロと軽く、一人で運んで設置することが出来ます。

この商品は、磁石を使って壁や柱に固定します。

ビルやマンションなどに、手軽に素早く設置が出来ます。

さっそく注文をした企業も…

早速、注文をした企業があります。

岐阜市にある「中部テラオカ 岐阜営業所」。レジ周りの機器などを扱う会社です。

7月の大雨で社屋に水が流れ込み、大きな被害が出ました。

「損害額でいうと、約1500万円の被害。1階が倉庫になっているので、製品はそこに全て置いてある。 消耗品を始め、さまざまなものが全て廃棄になってしまった」(中部テラオカ 総務部 阪上和弘係長)

止水版を置くのは、事務所の入り口など4カ所。

高い水圧にも、耐えられるものを導入します。

四日市市の大雨被害から、改めて災害に備える意識を強くしたといいます。

「未然に防ぐ意味でも、常に止水板を用意して、いつでも備えられるようにしていきたい」(阪上係長)