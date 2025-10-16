JA富山中央会はコメの消費拡大を図ろうと、けさ富山駅で富富富のパックご飯を配ってPRしました。

コメ価格の高止まりが続く中、受け取った人の反応は。

「おはようございます。富富富のパックご飯お配りしております。おひとつどうぞ」



JAグループは国内で消費する食糧はできるだけ国内で生産する「国消国産」を進めています。

けさ、富山駅ではJA富山中央会の関係者などが、県のブランド米「富富富」のパックご飯など1000個を配布しコメの消費拡大と「国消国産」を呼びかけました。





コメの価格高騰が続く中でのコメ配布に受け取った人は。

◆受け取った男性

「非常にありがたいです。（富富富を）食べたことがなかったので楽しみです」



コメの価格上昇は、コメの品薄が影響した一方で、農家の生産コストが価格に反映されたという面もあります。

先月時点での県内の主食用コメの今年の予想収穫量は18万4000トンあまりで、去年から1割近く増える見込みです。



価格高騰が収まるかどうかが焦点となるなか、JAの担当者は。

◆県農業協同組合中央会 寺粼直樹 専務理事

「農家にとっては今まで大変苦労してきて、大変安かったおコメがようやく再生産できる価格になったかなと思っております。消費者ももっと食べやすい、そして生産者もずっと作っていけるような、そういう価格に早く落ち着かないかなと願っております」