モデルのゆうちゃみこと古川優奈（24）が16日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演し、リモート出演した立憲民主党の野田佳彦代表（68）に「なんで総理大臣に名乗り出なかったのか」という質問をぶつけた。

MCの谷原章介は、前日の15日に国民民主党の玉木雄一郎代表が同番組に出演したことに言及。「とても口が重かったので、最後の最後にカラオケに例えまして、自民と立憲、高市さん、野田さん、どちらとカラオケデュエットしたいですか？と聞いたんですが、それもお答えいただけなかったんですよ。だけれども、結果、きのう夕方には、維新が自民をかっさらっていたような構図になってしまいましたけど、どうご覧になっていますか？」と聞いた。野田代表は「かっさらったかどうか、まだ分からない。ここ数日、いろんなことが起こると思いますので。まだ確定的にものを申せる状況ではないと思います」と答えた。

ここで、この日コメンテーターとしてスタジオ出演したゆうちゃみに話が振られると、「一個、聞きたい事があって」と切り出し「野田さんは、過去に総理大臣を経験されている中で、なんで総理大臣に立候補というか、名乗り出なかったのかなというのが気になって…」と語った。

スタジオの共演者から「いきなりだね」という声が上がる中、野田代表は「私も公党の代表ですから、特に野党第1党ですから。総理を目指す気持ちは、もちろん強く持って、自分の党の代表選挙に出ました」と語った。

さらに「けどね、去年の総選挙の後、50議席を増やして比較第2党になって、自民党総裁選挙で勝った石破さんと首班指名選挙を争いましたよね。その時に、他の野党にも『野田佳彦』と名前を書いていただこうとお願いいたしたが、不発に終わりました」とし、「1年前ですから。失敗を生かさなければいけないということで。まずはどういう政権を野党で作れますか？というテーブルに集まっていただいて、協議して、その後に誰をトップに担ぐかという議論をしないと、なかなか野党をまとめることはできないという、去年の教訓を生かして対応しているところです」と説明した。

視聴者からはゆうちゃみの直球質問に「これはあっぱれだ！！」「ゆうちゃみ最高や…」「ゆうちゃみの直球、笑える！」「こういう人が世の中求められてるかも」「当然の質問」などの声が寄せられていた。